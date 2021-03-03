4 марта в Петербурге появится памятник медикам, погибшим при борьбе с COVID-19

Памятник заболевшим и погибшим в период пандемии медикам появится в Петербурге 4 марта, в четверг. Об этом сообщили организаторы церемонии открытия 2 марта.

Известно, что у памятника, посвященному борьбе с вирусом COVID-19, есть название – «Ангел». Скульптором является Роман Шустров. Скульптур из Петербурга скончался в мае 2020 года от коронавируса.

«Они ушли Ангелами на небо, чтобы сохранить этот город и своих пациентов, родных, близких, коллег», - говорится в анонсе церемонии открытия.

«Ангел» станет продолжением народной «Стены памяти», которая состоит из фотографий и имен медиков, погибших в период пандемии.