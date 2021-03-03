Вице-губернатор Петербурга наградил победительницу конкурса «Женщина года»

В Петербурге состоялась церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года». Мероприятие состоялось в Театре музыкальной комедии. Гран-при конкурса вручил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Победителем конкурса «Женщина года» признана Марина Зайнулина, главврач родильного дома №6 им. В. Ф. Снегирева. В конкурсе участвовало 189 человек. Победителей отбирало специальное жюри, учитывающее профессиональные достижения конкурсантов. В каждой категории определили своего победителя. Так, 28 женщин получило призы за свои достижения.

Так, спецпризы получили ректор ГУАП Юлия Антохина, соцработник Центра социальной реабилитации инвалидов по Приморскому району Елена Балезина, а также гендиректор компании «Леди Шарм» Валентина Миронова.