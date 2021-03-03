МЧС проверит утром, как в Петербурге работает сирена

В Петербурге с 10:37 до 10:44 прозвучит сирена. ГУ МЧС по городу и Ленобласти сообщает, что утро среды начнется для петербуржцев с проверки системы централизованного оповещения.

По всему городу зазвучат громкоговорители на улицах, сирены, а также проверят работоспособность автоматизированного оповещения через радиостанции и телеканалы.

«Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления совершенствования и развития вопросов оповещения населения Санкт-Петербурга», — рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу.

Подобные проверки проводятся в городе на регулярной основе. Некоторым жителям города внезапно включающаяся региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) напоминает начало военных действий.