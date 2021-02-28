В Океанариуме Петербурга произошло чудо

В Санкт-Петербурге в Океанариуме впервые в истории учреждения произошло невероятное чудо. Морские скаты дали потомство. Ранее специалистам удавалось получить детенышей только у пресноводных скатов.

Будущее поколение родилось у скатов-хвостоколов синепятнистых. После карантина рыб переместили в темный аквариум. Специалисты считают, что отсутствие света, а также посетителей подтолкнуло скатов к рождению потомства.

За рожденным малышом наблюдают ихтиологи, а также специалисты-аквариумисты. По размерам малыш не сильно отстает от своих родителей. После обследований и наблюдений, детеныша планируют вернуть к своим родителям.