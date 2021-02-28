В гимназии №622 планируют организовать соревнования по стрелковому спорту

В школе №622 в Санкт-Петербурге теперь смогут проводить международные и всероссийские соревнования.

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Северной столицы Александр Беглов лично поручил создать в учреждении помещение для пневматического тира нового поколения.

Кабинеты оснащены по последнему слову техники. В помещении даже поставили электронные мишени. Кроме того, здесь планируют проводить соревнования по стрелковому спорту. Для этих нужд тир уже сертифицирован.

По прибытии в гимназию глава города дал высокую оценку новому оборудованию в классе.