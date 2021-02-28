Артисты Итальянского цирка сделали прививку от COVID-19 перед выступлением

Артисты Итальянского цирка "Togni" привились против коронавирусной инфекции перед выступлением в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировали на официальной странице Цирка Чинизелли в социальной сети Instagram.

Прививку против коронавируса недавно сделали дрессировщики слонов супруги Коррадо и Сьюзан Тоньи, а также дрессировщик экзотических животных Иван Дефорж.

На вакцинацию в очереди так же и другие артисты стоят.

Большое выступление с участием дрессировщиков слонов и тигров пройдёт в Цирке на Фонтанке в ближайшую субботу. Итальянский цирк "Togni" был основан в Милане в 1872 году. Цирк был провозглашён королём Италии Национальным цирком страны.