Обнаженная девушка сделала фотосессию на КАД

Недавно у съезда с внешнего кольца КАД по направлению на проспект Обуховской Обороны автомобилисты стали невольными свидетелями небезопасной фотосессии в стиле ню.

Из социальных сетей стало известно, что прямо у отбойника фотографу позировала обнажённая девушка. Из одежды на ней была только обувь.

По рассказам очевидцев, ценители искусства прибыли на место съёмки на иномарке. На время фотосессии машину они припарковали у обочины.