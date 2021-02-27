Сервис «Яндекс.Такси» даст заблокированным водителям Петербурга второй шанс

Сервис «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начал тестировать новую систему амнистии, благодаря которой заблокированные водители смогут вернуться за руль. Оба этих региона стали первыми в освоении новой программы.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» отметили, что по каждому случаю блокировки будут разбираться отдельно. Выяснять обстоятельства будет группа независимых и опытных водителей с высоким рейтингом.

Ирина Зарипова, глава общественного совета по развитию такси, заявила, что с вступлением в работу новой системы амнистии, работники такси смогут оспорить необоснованные им жалобы со стороны пассажиров.

В случае жалоб по поводу изнасилования, вопрос об амнистии не будет выноситься на рассмотрение комиссией.