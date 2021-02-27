Срок Дрегваля и "снежный тур" депутатов ЗакСа: о чем пишут политические телеграм-каналы Петербурга

Канал SpbGovNo (@spbgovno) сегодня публикует "инсайд" про энергетического вице-губернатора Сергея Дрегваля. Некие источники будто бы пророчат чиновнику на той должности, которую он занимает всего год или максиму полтора. Аппарат вице-губернатора якобы формируют из сотрудников, которые одновременно работают в подведомственных учреждениях комитета по энергетике. Это позволяет совмещать должности и в "случае чего" остаться при своем.

Убедительности этой сплетне из Смольного добавляет факт того, что предыдущий вице-губернатор Максим Шаскольский, который отвечал за энергетику в Петербурге, пробыл на должности всего год и десять месяцев.



Занимательная конспирология (@tumanconspirolog) продолжает журить городские власти за меры безопасности во время сегодняшнего возложения цветов в память Бориса Немцова. "Зачем столько полиции?"- вопрошает бессменный автор канала. В общем, за последний месяц можно было и привыкнуть. Где акция, там полиция. Что тут непонятного?



Канал "Все в ЗАКС" (@zaksru) рассказывает про занимательную экскурсию, которую провели для депутатов петербургского парламента чиновники из Комблага. Народные избранники смотрели, как идет борьба с осадками, задавали вопросы. Однако, судя по недовольным лицам, парламентарии остались не очень довольны увиденным. В "снежный тур" ходили единороссы: Мария Щербакова, Константин Чебыкин и Галина Назарова. Вместе с ними член Партии роста Сергей Трохманенко. Перед депутатами, судя по репортажу, отдувались начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин и заместитель председателя Комблага Егор Пащенко. Председатель комитета Сергей Малинин на экскурсии замечен не был.



Впрочем, снег на улицах из-за плюсовой температуры уже растаял, поэтому депутатам, вероятно, придется в ближайшее время выбирать новые объекты для посещений во время предвыборной кампании.