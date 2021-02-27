Канал SpbGovNo (@spbgovno) сегодня публикует "инсайд" про энергетического вице-губернатора Сергея Дрегваля. Некие источники будто бы пророчат чиновнику на той должности, которую он занимает всего год или максиму полтора. Аппарат вице-губернатора якобы формируют из сотрудников, которые одновременно работают в подведомственных учреждениях комитета по энергетике. Это позволяет совмещать должности и в "случае чего" остаться при своем.
Убедительности этой сплетне из Смольного добавляет факт того, что предыдущий вице-губернатор Максим Шаскольский, который отвечал за энергетику в Петербурге, пробыл на должности всего год и десять месяцев.
Занимательная конспирология (@tumanconspirolog) продолжает журить городские власти за меры безопасности во время сегодняшнего возложения цветов в память Бориса Немцова. "Зачем столько полиции?"- вопрошает бессменный автор канала. В общем, за последний месяц можно было и привыкнуть. Где акция, там полиция. Что тут непонятного?
Канал "Все в ЗАКС" (@zaksru) рассказывает про занимательную экскурсию, которую провели для депутатов петербургского парламента чиновники из Комблага. Народные избранники смотрели, как идет борьба с осадками, задавали вопросы. Однако, судя по недовольным лицам, парламентарии остались не очень довольны увиденным. В "снежный тур" ходили единороссы: Мария Щербакова, Константин Чебыкин и Галина Назарова. Вместе с ними член Партии роста Сергей Трохманенко. Перед депутатами, судя по репортажу, отдувались начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин и заместитель председателя Комблага Егор Пащенко. Председатель комитета Сергей Малинин на экскурсии замечен не был.
Впрочем, снег на улицах из-за плюсовой температуры уже растаял, поэтому депутатам, вероятно, придется в ближайшее время выбирать новые объекты для посещений во время предвыборной кампании.
Срок Дрегваля и "снежный тур" депутатов ЗакСа: о чем пишут политические телеграм-каналы Петербурга
© Фото: pixabay.com
Слухи из Смольного, которые в последнее время исчезли из повестки политических телеграм-каналов, заново появились. С одной стороны это радует. С другой стороны - соответствуют ли они действительности? На этот вопрос ответ даст только время.
Канал SpbGovNo (@spbgovno) сегодня публикует "инсайд" про энергетического вице-губернатора Сергея Дрегваля. Некие источники будто бы пророчат чиновнику на той должности, которую он занимает всего год или максиму полтора. Аппарат вице-губернатора якобы формируют из сотрудников, которые одновременно работают в подведомственных учреждениях комитета по энергетике. Это позволяет совмещать должности и в "случае чего" остаться при своем.
|
По теме
Все новости рубрики
- Сервис «Яндекс.Такси» даст заблокированным водителям Петербурга второй шансВ сервисе разработали новую систему, благодаря которой заблокированные водители смогут вновь вернуться за руль.
- Обгрызенный карандаш Путина хотели продать за 2,5 млн рублейОбъявление было выставлено на сайте «Авито».
- Николай Бондаренко проверил работу коммунальных служб по уборке улицВ результате проверки выявлено большое количество нарушений более чем на 60 улицах.
- Сотрудницу Baza задержали на Московском вокзалеАдвоката к журналистке Мяйле Мачюлите следователи не пускают.
- На намывной территории Васильевского острова появятся новые учрежденияБудет построено 11 детских садов, 8 школ и 2 медицинских учреждения.
- 29 января 2021, 15:17
- В Смольном рассказали, когда и при каких условиях откроются фуд-кортыВ связи со снижением заболеваемости власти задумались о смягчении антикоронавирусных требований.
- 29 января 2021, 13:14
- В Петербурге ограничивают на несколько месяцев движение вдоль МойкиНа набережной будут ремонтировать подземный коллектор.
|
следующая
- На Ржевской площади создадут комфортные условия для пассажировНа площади собираются сделать безопасные пешеходные переходы, которые будут вести к остановке трамвая.
- Зима попрощается с Петербургом и областью Северным сияниемСияние появится на небе из-за магнитной активности и вспышки на солнце.
- Петербуржцы пришли почтить память Бориса НемцоваК Соловецкому камню разрешили пройти власти города при условии соблюдения «противоковидных» мер.
- Новые приключения списка в ЗакС и пиар "Ротонды": о чем сегодня пишут политические каналы Телеграм Петребурга
- Фото россиян на паспорт запретили подправлятьТакже нельзя фотографироваться в цветных линзах и темных очках.
|
|
следующая
- 27.02
- Срок Дрегваля и "снежный тур" депутатов ЗакСа: о чем пишут политические телеграм-каналы Петербурга
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.