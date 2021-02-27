Обгрызенный карандаш Путина хотели продать за 2,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге, на сайте «Авито» появилось объявление о продаже карандаша. Продавец утверждает, что обгрызенный канцелярский предмет принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Мужчина запросил за карандаш 2,5 млн рублей, после чего снял объявление с публикации. Также продавец добавил, что торговаться не собирается.

«Сохранен в своём первовозданном виде, когда он служил своему хозяину графитом и оболочкой из дерева в Санкт-Петербурге. Исключительная вещь в своём роде, не имеющая аналогов», — написал автор в описании к объявлению.

На данный момент неизвестно, по какой причине автор снял объявление с сайта, или продавец передумал, или все-таки его кто-то купил