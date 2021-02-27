Николай Бондаренко проверил работу коммунальных служб по уборке улиц

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, в субботу, 27 февраля, осуществил проверку по уборке улиц в некоторых районах города. В результате было выявлено большое количество нарушений более чем на 60 улицах.

В первую очередь, замглавы города проверял качество очистки тротуаров ото льда и снега. После осмотра территорий уборки Бондаренко поручил оперативно очистить отдельные участки на Тверской, Моховой, Чайковского и Кирочной улицах.

«С учетом перепада температур и прогнозируемого снегопада в приоритете сейчас вопрос безопасности пешеходов и автомобилистов», — заявил вице-губернатор.

Также главам администраций районов было поручено усилить работу организаций розничной и оптовой торговли в части содержания урн и своевременной уборки мусора.