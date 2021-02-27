На намывной территории Васильевского острова появятся новые учреждения

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что на намывной территории Васильевского острова появятся новые социальные объекты.

Сообщается, что до 2030 года власти Северной столицы планируют ввести 8 школ, 11 детских садов, а также 2 медицинских учреждения. Кроме того, на Невской губе тоже планируется возведение новых зданий. Среди них постройка шести школ и девяти детских садов.

Также стоит отметить, что за несколько лет на намыве Васильевского острова будет построено амбулаторно-поликлиническое отделение, пропускная способность которого будет составлять 800 человек в смену.