Зима попрощается с Петербургом и областью Северным сиянием

Жители Петербурга и Ленинградской области смогут увидеть Северное сияние. Специалисты отмечают, что причиной появления редкого явления станут вспышки на солнце, которые спровоцируют магнитную активность.

Несмотря на то, что 26 февраля была зафиксирована вспышка активности, а также сияние замечали каждые выходные, солнечная активность является, по мнению. экспертов, малой. Пик солнечной активности ожидается к 2023 году. В этот период жители области смогут наблюдать Северной сияние как привычное явление.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о выходных, начавшихся для жителей Петербурга с густого тумана.