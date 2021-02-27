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Киоски «Роспечати» исчезнут с улиц Петербурга

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© Фото: pixabay.com

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Причина закрытия розничной продажи в нерентабельности.

По всей России сеть киосков «Роспечать», продающая газеты и журналы, приняла решение прекратить розничный бизнес. Причиной владельцы компании называют нерентабельность.

Процесс закрытия длится уже второй год. Так, за последние полтора года «Роспечать» продала другим компаниям 1180 киосков.

«Чтобы сохранить рабочие места и зарплаты продавцов розничной газетно-журнальной продукции, большинство из которых находятся в пенсионном возрасте, руководством компании было принято решение о передаче всех нестационарных торговых объектов в оперативное управление профильным операторам», — отметили в компании.

В Петербурге сеть киосков ликвидирована полностью. Известно, что в 2020 году подписка на каталоги «Роспечати» снизилась на 35%.

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