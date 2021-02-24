Беглов поручил усилить контроль за телефонными мошенниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести разъяснительную работу среди горожан старшего поколения. Инструктаж будет заключаться в обучении пожилых петербуржцев различать мошенников, которые обманным путем забирают деньги у граждан.

«Сегодня очень важно научить людей распознавать мошеннические схемы. Это, в том числе, и продажа биологически активных добавок по несусветным ценам. В первую очередь, необходимо защитить пожилых людей», — заявил глава города.

Чаще всего, под «горячую руку» злоумышленников попадаются пенсионеры и люди пожилого возраста, которые не обладают достаточными знаниями о современных технологиях и терминах.