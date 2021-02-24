Суд оштрафовал бывшего замначальника таможенного поста Петербурга за взятку

Михаил Жуков, бывший заместитель начальника Турухтанного таможенного союза Санкт-Петербурга, задержан следственным комитетом (СК) и ФСБ в 2019 году по делу о получении взятки. Суд оштрафовал подсудимого на 5 млн рублей.

В пресс-службе Северно-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что решением суда бывший замначальника Турухтанного таможенного поста не имеет право в течение пяти лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, прокуратура сообщила, что общая сумма взятки составила 1,4 млн рублей. Жуков получил деньги за беспрепятственное декларирование товаров и перемещение их через границу России.