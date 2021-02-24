Росприроднадзор рассказал, как тигровый питон попал в Ленинградский зоопарк

В Кировском районе Ленинградской области в поселке Назия хозяйка оставила тигрового питона одного в двухкомнатной квартире. Начиная с декабря 2020 года, соседи женщины иногда подкармливали рептилию.

Пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что им пришлось спасать дальнейшую жизнь питона.

В декабре прошлого года хозяйка двухкомнатной квартиры оставила змею одну, и покинула дом. После чего женщину никто не видел. Иногда подкармливая питомца, соседи все-таки решили обратиться в соответствующие органы.

В итоге сотрудники ведомства передали питона в Ленинградский зоопарк.