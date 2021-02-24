Печаль Потехиной, расходы Лиговки-Ямской и шансы оппозиции в ЛО: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге

"Занимательная конспирология" (@tumanconspirolog) сегодня пишет о том, что вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина якобы очень расстроена скандалом вокруг возможного захвата земли у ДОТа рубежа Ижора в Купчино. Последние восемь лет жители добиваются, чтобы на территории появился мемориал. А тут появилась инициатива построить еще один храм. Причем, претендент на землю с РПЦ не связан. Сейчас противники строительства новой церкви на этом месте атакуют заявлениями сайт Комитета по градостроительству.
Петербургский телеграм-канал издания FlashNord (@flashpiter) сегодня пишет про интересное наблюдение, которое сделал петербургский депутат Александр Изотов. Он рассчитал расходы МО "Лиговка-Ямская". Вышло, что муниципалы якобы тратят на обеспечение своей работы в 2,5 раза больше чем на мероприятия для жителей округа и на благоустройства. Цифры, которые приводит Изотов довольно интересные. Из прошлогоднего бюджета муниципалы будто бы потратили 36 млн на себя, а только 10 на благоустройство территории. А на концерты и прочие культурные программы для жителей и того меньше - 4 млн.
"Политфорум" (@politforum) приводит мнение известного политтехнолога Петра Быстрова, который дает оценку шансов оппозиционных партий на выборах в ЗакСобрание Ленинградской области. Если коротко привести цитату - то шансов нет никаких. Потому, что в области нет больших городов, в которых развиваются либеральные идеи. А список Единой России на выборах наверняка возглавит популярный губернатор Александр Дрозденко.
Ну и последняя новость на сегодня из области искрометного юмора. Государственное унитарное предприятие "ТЭК" сегодня своем официальном канале (@spbgptek) заявил о появлении у них странички в молодежном TikTok. Те, кто хорошо знакомы с контентом этой социальной сети могут себе представить, что туда нужно публиковать, дабы получить большое количество просмотров. Авторы других телеграм-каналов уже вопрошают руководителя ТЭКа Ивана Болтенкова, зачем такая идея пришла в головы специалистов пиар-служб предприятия и не пробрались ли туда случайно зумеры?
В целом, день в политическом сегменте петербургского Телеграм прошел достаточно спокойно. Продолжаем наблюдать за повесткой.
Печаль Потехиной, расходы Лиговки-Ямской и шансы оппозиции в ЛО: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге
© Фото: vk.com/irina_potehina
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- Печаль Потехиной, расходы Лиговки-Ямской и шансы оппозиции в ЛО: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге
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Портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает знакомить читателей с выдержками из политического сегмента мессенджера Телеграм. После выходных, у авторов хватило духу переключиться с плохой уборки на более насущные профильные темы.
"Занимательная конспирология" (@tumanconspirolog) сегодня пишет о том, что вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина якобы очень расстроена скандалом вокруг возможного захвата земли у ДОТа рубежа Ижора в Купчино. Последние восемь лет жители добиваются, чтобы на территории появился мемориал. А тут появилась инициатива построить еще один храм. Причем, претендент на землю с РПЦ не связан. Сейчас противники строительства новой церкви на этом месте атакуют заявлениями сайт Комитета по градостроительству.
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