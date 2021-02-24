Печаль Потехиной, расходы Лиговки-Ямской и шансы оппозиции в ЛО: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге

"Занимательная конспирология" (@tumanconspirolog) сегодня пишет о том, что вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина якобы очень расстроена скандалом вокруг возможного захвата земли у ДОТа рубежа Ижора в Купчино. Последние восемь лет жители добиваются, чтобы на территории появился мемориал. А тут появилась инициатива построить еще один храм. Причем, претендент на землю с РПЦ не связан. Сейчас противники строительства новой церкви на этом месте атакуют заявлениями сайт Комитета по градостроительству.



Петербургский телеграм-канал издания FlashNord (@flashpiter) сегодня пишет про интересное наблюдение, которое сделал петербургский депутат Александр Изотов. Он рассчитал расходы МО "Лиговка-Ямская". Вышло, что муниципалы якобы тратят на обеспечение своей работы в 2,5 раза больше чем на мероприятия для жителей округа и на благоустройства. Цифры, которые приводит Изотов довольно интересные. Из прошлогоднего бюджета муниципалы будто бы потратили 36 млн на себя, а только 10 на благоустройство территории. А на концерты и прочие культурные программы для жителей и того меньше - 4 млн.



"Политфорум" (@politforum) приводит мнение известного политтехнолога Петра Быстрова, который дает оценку шансов оппозиционных партий на выборах в ЗакСобрание Ленинградской области. Если коротко привести цитату - то шансов нет никаких. Потому, что в области нет больших городов, в которых развиваются либеральные идеи. А список Единой России на выборах наверняка возглавит популярный губернатор Александр Дрозденко.



Ну и последняя новость на сегодня из области искрометного юмора. Государственное унитарное предприятие "ТЭК" сегодня своем официальном канале (@spbgptek) заявил о появлении у них странички в молодежном TikTok. Те, кто хорошо знакомы с контентом этой социальной сети могут себе представить, что туда нужно публиковать, дабы получить большое количество просмотров. Авторы других телеграм-каналов уже вопрошают руководителя ТЭКа Ивана Болтенкова, зачем такая идея пришла в головы специалистов пиар-служб предприятия и не пробрались ли туда случайно зумеры?



В целом, день в политическом сегменте петербургского Телеграм прошел достаточно спокойно. Продолжаем наблюдать за повесткой.