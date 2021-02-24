Какие новые запреты вступают в России с 1 марта

В марте 2021 года нас ждут изменения в порядке техосмотра автомобилей, дополнительная защита персональных данных, расширение возможностей карты «Мир» и другое.

С 1 марта по 30 июня продавцам и владельцам агрегаторов с выручкой более 30 млн рублей будет запрещено не принимать для оплаты карты «Мир».

При техосмотре запрещается отсутствие фотофиксации: к фотографиям необходимо привязывать координаты места проведения диагностики. Данный закон поможет предотвратить оформление диагностических карт без реального техосмотра.

С 1 марта 2021 года будет запрещено распространение персональных данных граждан «по умолчанию». Заполняя документы, человек будет самостоятельно принимать решение по поводу того, какие данные будут выведены в публичный доступ.

Кроме того, с 1 марта 2021 года иностранным гражданам запретят ввозить на территорию РФ охотничье ружье без разрешения Росгвардии. Истечение срока разрешения обязывает иностранцев вывезти ружье и патроны.