В Петербурге ужесточили контроль за уборкой крыш нежилых зданий

ГАТИ будет осуществлять усиленный контроль за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи.

Первыми в очереди на проверку находятся здания, уборка которых зимой 2019 годы была выполнена некачественно. За нарушения может быть назначен штраф, сумма которого может достигать 1 млн рублей. Данная информация была предоставлена в пресс-службе ГАТИ.

Специалисты предупреждают горожан о том, что необходимо обращать внимание на красные сигнальные ленты, которые свидетельствуют о возможности падения сосулек с крыш. Жителей города просят ответственно относится к собственной безопасности и обходить опасные зоны.