Список пользователей социальным такси в Петербурге могут расширить

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес законопроект о расширении перечня пользователя соцтакси. Законопроект по просьбе губернатора будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания в первоочередном порядке.

Если закон примут, в Социальный кодекс будут внесены изменения: разрешат поездки на социальном такси инвалидам и детям-инвалидам до 18 лет, которые имеют почечную недостаточность. Сообщается, что количества граждан Петербурга с данным диагнозом достигает почти 500.

Напомним, на прошлой неделе губернатором Петербурга было подписано еще два городских закона, 12 постановлений и 2 распоряжения правительства.