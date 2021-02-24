Петербург занял 72-е место в рейтинге городов мира по качеству жизни

Санкт-Петербург оказался на 72 строчке рейтинга лучших городов мира по качеству жизни.

Рейтинг был составлен экспертами консалтинговой компании Knight Frank. По результатам рейтинга в число лучших городов мира по качеству жизни вошли Мюнхен, Токио, Париж и Нью-Йорк. Последнее место в рейтинге отдали нигерийскому городу Лагосу.

Москва заняла 28 место. Среди параметров, по которым судили о качестве жизни в том или ином городе, - наличие и качество инфраструктуры, благосостояние, инновационное развитие города и другое.