В Петербурге появился топ самых дорогих маслениц 2021 года

В Петербурге создали список самых дорогих праздников по муниципальным округам за 2021 год. Суммы варьируются от 348 тысяч до 1,8 млн рублей.

Так, 23 февраля в Екатерингофском округе обошлось городу в 348 тысяч рублей, а в Левашово планируют отметить 8-е марта на 1,3 млн рублей. В Сосновой поляне потратят 700 тысяч рублей на два гуляния – на Пионерской улице и на Петергофском шоссе.

Рекордсменом затраченных сумм на праздничные гуляния для горожан стал округ «Южно-Приморский». Здесь масленица обойдется в 980 тысяч рублей. Больше всего потратят в МО №65 на провожание зимы. На масленицу выделено 1,8 млн рублей.