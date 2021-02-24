  • 24 Февраль 2021
USD 21.02.2021 73.9833 +0.0116
USD ММВБ 12:18 73.5917  
EUR 21.02.2021 89.6604 +0.1177
EUR ММВБ 12:18 89.5264  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге оправдали инвалида по зрению, задержанного на акции протеста

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения.

В Северной столице суд Петроградского района прекратил дело в отношении задержанного на протестной акции инвалида по зрению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 31 января мужчина шел по Загородному проспекту, где слышал странный шум, но не мог понять, что происходит, так как имеет слабое зрение. Там его задержали сотрудники силовых структур. Мужчина утверждает, что не мог принимать участие в незаконной акции, так как не смотрит телевизор и не знал об акции.

На акциях протеста задерживают много граждан, однако оправдательные приговоры бывают крайне редко. В связи с этим жители Петербурга следили за этим делом и переживали за инвалида по зрению.

В результате суд принял во внимание все обстоятельства и вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием состава.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.02.21
    Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?
    19.02.21
    Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group
    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram