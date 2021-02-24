В Петербурге оправдали инвалида по зрению, задержанного на акции протеста

В Северной столице суд Петроградского района прекратил дело в отношении задержанного на протестной акции инвалида по зрению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 31 января мужчина шел по Загородному проспекту, где слышал странный шум, но не мог понять, что происходит, так как имеет слабое зрение. Там его задержали сотрудники силовых структур. Мужчина утверждает, что не мог принимать участие в незаконной акции, так как не смотрит телевизор и не знал об акции.

На акциях протеста задерживают много граждан, однако оправдательные приговоры бывают крайне редко. В связи с этим жители Петербурга следили за этим делом и переживали за инвалида по зрению.

В результате суд принял во внимание все обстоятельства и вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием состава.