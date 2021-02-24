Вечером 23 февраля в Петербурге прогремел праздничный салют

Салют в честь Дня защитника Отечества состоялся в Петербурге вечером 23 февраля. Первый залп был дан в 21:00 по традиции у Петропавловской крепости.

Всего было дано 30 артиллерийских залпов, а также запустят более 1,5 тысяч фейерверков. За красочное шоу были ответственные военнослужащие Западного военного округа.

День защитника Отечества запомнился петербуржцам не только ярким фейерверком, но и красочным рассветом. Так, утром 23 февраля жители города делились друг с другом в соцсетях снимками неба, окрасившимся алым цветом.

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