В Петербурге зарплаты выросли на 29% по сравнению с 2020 годом

Сервис по поиску работы HeadHunter проанализировал данные за минувший год и сравнил их с показателями января 2021 года. Согласно результатам, размер средней зарплаты в Петербурге заметно вырос. Прирост составил 29%.

Известно, что в январе 2021 года многие работодатели размещали вакансии со средней заработной платой в 60 тысяч рублей, что почти на 30% больше, чем в остальных регионах России.

Кроме того, компания HeadHunter привела данные по количеству размещенных петербуржцами резюме, а также количество новых вакансий. Согласно данным, все показатели в городе увеличились в 2021 году. Вакансий стало больше на 20%, а количество резюме увеличилось на 2%.