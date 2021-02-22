Активистки предложили изменить названия станций метро на женские

В Петербурге прошла акция «Женское метро». Целью мероприятия было обратить внимание на вклад, внесенный женщинами в развитие и историю страны. Феминистки предложили переименовать некоторые станции метро на имеющие отношение к выдающимся женщинам.

Активистки отмечают, что большинство станций имеют мужские названия, а про великих женщин часто забывают. Так, девушки предложили изменить название станции петербургского метрополитена «Площадь Александра Невского» на «Площадь Княгини Ольги», а «Площадь Ленина» заменить на «Площадь Восьмого марта».

Действительно можно заметить, что подвиги, совершенные женщинами, зачастую забывают, а героинь-женщин вспоминают и увековечивают гораздо реже, чем героев-мужчин.