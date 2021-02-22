В Петербурге состоялся ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный погибшим спасателям

В Северной столице состоялся ежегодный турнир в память о спасателях, погибших при тушении гостиницы «Ленинград». В соревновании приняло участие 17 коллективов. Известно, что на Зимнем стадионе состоялись церемония, на которой почтили память погибших спасателей. После этого состоялось соревнование по мини-футболу, на церемонии открытии которого находились представители городской администрации.

Напомним, турнир проходит каждый год. Он посвящен событиям 23 февраля 1991 года, когда 400 человек тушили пожар в гостинице «Ленинград», и 9 спасателей погибли в пожаре.