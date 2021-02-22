В Петербурге привезли цветов на 600 тысяч долларов к 8 марта

В Петербурге в ускоренном режиме пропускают фуры с цветами. Цветочные магазины заранее готовятся к празднику 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба таможенного управления по Северо-Западу.

Согласно таможенным данным, в день пропускные пункты фиксируют около 60 машин с цветами. За прошедшую неделю в город на Неве было доставлено около 70 тонн флористики на сумму в 600 тысяч долларов. Цветочные магазины готовятся к празднику заблаговременно и за ближайшую неделю планируют увеличить объем поставок в несколько раз.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о пробках из фур с цветами и букетами на таможне Северной столицы.