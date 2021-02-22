Предприимчивые петербуржцы предлагают услуги по откапыванию машин на Авито

В Петербурге горожане решили заработать на уборке снега и откапыванию машин из сугробов. Соответствующие объявления уже начали появляться на площадке Авито 22 февраля. Цены на новую услугу зависят обычно от высоты сугроба. Так, откопать машину можно от 400 до 1500 рублей. Кроме того, появились объявления, в которых предлагают убрать весь двор от сугробов и сосулек. Такая работа может стоит 1400 рублей.

Напомним, синоптики сообщали о превышении месячной нормы осадков в период с 21 по 24 февраля. Пик снежных осадков ожидается 23 февраля, в День защитника Отечества.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 1200 человек, вышедших на борьбу со снегопадом.