За весь день 22 февраля в Петербурге убрали огромное количество снега

В последние дни в Санкт-Петербурге выпало очень много снега. На борьбу со стихией было брошено более 1200 дворников и 1200 машин спецтехники. В итоге, за понедельник, 22 февраля, из дворов Петербурга было вывезено 10 тысяч кубометров снега.

Сергей Малинин, председатель комитета по благоустройству Петербурга, и Виктор Борщев, глава жилищного комитета, поделились подробностями о проделанной работе дорожниками.

Борщев отметил, что в первую очередь от снега расчищают подходы к парадным домов. Однако, как сообщалось ранее, в Московском районе были убраны только автомобильные трассы, а из парадных жителям приходилось выходить, пробираясь через сугробы.