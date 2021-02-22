В Московском районе на сугробе оставили послание для управляющей компании

В Санкт-Петербурге в Московском районе один из жителей оставил надпись на сугробе для управляющей компании жилого комплекса «Две столицы».

Мужчина сообщил, что он изобразил эту надпись в 7 утра. Однако коммунальные службы не стали стирать эту надпись, так как ее уже полностью замело снегом.

Стоит отметить, что улицы на территории ЖК «Две столицы» убирали не до конца. В основном очищена только проезжая часть.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.Ру, что во вторник, 23 февраля, в Северной столице ожидается метель и снегопад. Синоптики и спасатели призывают граждан быть внимательными на дорогах.