Мошенники обманули пенсионера из Петербурга на 4,5 млн рублей

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Пенсионер обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В конце января 2021 года из Басманного районного суда города Москвы пожилому человеку позвонила женщина, которая представилась сотрудницей организации. «Сотрудница» сообщила пожилому мужчине, что за те БАДы, которые он покупал у злоумышленников, полагается компенсация. После петербуржцу еще пришлось оплатить часть расходов на страхование и инкассацию.

В результаты мошеннических операций со стороны аферистки, с 20 января по 5 февраля пожилой житель Северной столицы перевел злоумышленникам 4 млн 460 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».