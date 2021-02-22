На таможнях Петербурга образовались очереди из фур с цветами

За прошедшую неделю в город на Неве и другие регионы Северо-Запада России привезли 70 тонн свежих срезанных цветов. В среднем за сутки через таможенные пункты проходят более 60 грузовиков с цветами, как сообщают в СЗТУ.

По оценкам управления, ввезенная продукция стоит более 600 тысяч долларов (44,4 млн рублей). По информации, предоставленной в ведомстве, пик перевозок цветов приходится на 8 марта. Увеличение нагрузки в этот период – типичная ситуация для каждого года. Сотрудники пограничных постов заранее осуществляют подготовку к праздничному периоду, озознавая грядущий рост объемов работы.