От петербуржцев поступили жалобы на уборку снега в городе

Жители Северной столицы возмущены уборкой снега, в результате которой пострадали припаркованные машины.

По информации, которой поделились очевидцы в социальных сетях, на улице Лени Голикова, где проезжали снегоуборщики, у всех автомобилей на парковке разбились стекла. Горожане поражены скоростью, с которой проходят по улицам машины для уборки снега.

В связи с большой скоростью снегоуборщиков камни и грязь отлетают в сторону, задевая припаркованные машины. Один из владельцев автомобиле обратился за помощью к сотрудникам ДПС, предприняв попытку приостановить уборку.