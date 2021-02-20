Конфеты пенсионерам, туча на помощь Малинину и телефон Вишневского: о чем пишет политический Телегам Петербурга

Как и следовало ожидать, активность каналов не только не падает к выходным дням, но и наоборот, повышается. Потому, что чаще всего авторы зависят не от календарных циклов, а от выборных. Пока кипит работа по подготовке к Единому дню голосования, у телеграмеров есть пища для раздумий и творчества в каналах
Канал АНП (@neolginskie) сегодня пишет о скандале, который будто бы разгорелся из-за выдачи пенсионерам детских подарков. Пожилых людей якобы лично попросили забрать подарки, в которых лежали конфеты, детская игра в карточки и календарик на 2021 год с изображением председателя ЗакСа Вячеслава Макарова. Авторы канала считают, что выдачей этих весьма странных подарков якобы занимается сетка "Четырбока/Молодой гвардии с привлечением студентов ВШЭ.
Скипетр (@skipetrrf) сегодня рассказывает байку из Смольного. Она касается того, что сотрудники Администрации Президента анализируют нынешний состав ЗакСобрания Петербурга на предмет "свой-чужой". Тем же самым занимается и Смольный, который по словам авторов канала будто бы пытается вычислить тех, кто на крючке у действующего спикера парламента. Их якобы будут вычеркивать из всех возможных списков в первую очередь. Среди птенцов гнезда Макарова называются Сергей Купченко, Михаил Погорелов, Владимир Носов, Анатолий Дроздов, Александр Кущак и Константин Чебыкин.
"Дворцовая площадь" (@moika78) сегодня рассуждает о прелестях облака песчаной пыли, которое надвигается на Петербург из Сахары. Вероятно, председателю Комблага Сергею Малинину и его подчиненным очень повезло, что так произошло. Ведь тротуары и дороги посыпать в суровый петербургский гололед не придется - все прилетит само.
Депутат ЗакСа Борис Вишневский (@visboris) сегодня рассуждает об отключенном телефоне в Василеостровском райвоенкомате. По словам народного избранника, у его младшенького сына возникла проблема с допризывным учетом. А до военного ведомства дозвониться - ну просто никак.
История, конечно, славная, но возникают вполне оправданные сомнения, что хороший папа-депутат не смог позвонить куда надо, чтобы поставить сына на учет. А вот обычным людям, да. Трудно будет.
Впереди нас ждет три дня выходных. Очень надеемся на то, что политический Телеграм Петербурга не уйдет в безалаберный загул и будет радовать нас "инсайдами" и праздничные дни.
Конфеты пенсионерам, туча на помощь Малинину и телефон Вишневского: о чем пишет политический Телегам Петербурга
© Фото: pixabay.com
Темы дня
Как и следовало ожидать, активность каналов не только не падает к выходным дням, но и наоборот, повышается. Потому, что чаще всего авторы зависят не от календарных циклов, а от выборных.
Как и следовало ожидать, активность каналов не только не падает к выходным дням, но и наоборот, повышается. Потому, что чаще всего авторы зависят не от календарных циклов, а от выборных. Пока кипит работа по подготовке к Единому дню голосования, у телеграмеров есть пища для раздумий и творчества в каналах
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- 20:50
- Конфеты пенсионерам, туча на помощь Малинину и телефон Вишневского: о чем пишет политический Телегам Петербурга
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