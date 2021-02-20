В Петербурге началось празднование Дня защитника Отечества

Начало празднования Дня защитника Отечества ознаменовал концерт в Большом концертном зале «Октябрьский». На мероприятии присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Губернатор поздравил ветеранов вооруженных сил и военнослужащих.

Беглов отметил, что Петербург является городом-героем, городом-воином и городом-тружеником. В Северной столице находится штаб Западного военного округа и Главное командование Военно-Морского Флота. Кроме того, в городе расположены масштабные оборонно-промышленные предприятия.

К поздравлениям присоединились уполномоченный представитель президента РФ Александр Гуцан, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, а также Александр Журавлев, занимающий должность командующего войсками Западного военного округа.