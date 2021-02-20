В Петербурге создали памятник Моргенштерну

Бюст российского репера Моргенштерна был создан блогером Ильей Плавником. Плавник рассказал, что хочет создать музей имени Моргенштерна.

Как отмечает блогер, создание бюста обошлось ему примерно в пол миллиона рублей. Он сообщил, что на данный момент самостоятельно финансирует памятник и музей, однако, он не против разделить затраты с властями Башкирии – родины Моргенштерна.

Согласно планам Ильи Плавника, музей имени музыканта должен быть открыт в Северной столице на Крестовском острове.