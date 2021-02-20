Ведущий шоу "Место встречи" Андрей Норкин остроумно пошутил про коронавирус

В очередном выпуске шоу «Место встречи» на канале НТВ обсуждали коронавирус и вакцинацию.

Ведущий Андрей Норкин вновь заставил зрителей рассмеяться, пошутив про условия пандемии. Норкин отметил, что бороться с коронавирусом можно, используя маску, после чего сказал: «Позавчера гулял со своей девушкой, были в масках. Так жена и теща меня не узнали!».

Публика оценила шутку журналиста – зал взорвался хохотом. Почти каждый выпуск шоу традиционно завершается анекдотом от Норкина. Ранее он рассмешил зрителей, пошутив про чиновников.