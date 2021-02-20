Некоторые петербуржцы заплатили за отопление в январе в 1,5 раза больше

От жителей Северной столицы в администрацию поступают жалобы на размер платы за отопление в январе текущего года. Как сообщают в жилищном комитете, сумма в квитанциях возросла на 50%.

Чиновники подтвердили рост цены за отопление и объяснили, что он может быть связан с низкими температурами на улице. Отмечается, что каждую жалобу рассматривают отдельно. В некоторых случаях, компании могут начислять завышенную плату без основания, объясняя это холодом на улице.

Кроме того, существуют различные способы начисление платы за отопление в зависимости от того, есть ли в здании общий счетчик. В настоящее время в городе тариф на отопление составляет 1 818,29 рубля за гигакалорию.