В 2021 году в Петербурге состоится праздник выпускников "Алые паруса"

В 2020 году праздник выпускников «Алые паруса» был проведен в онлайн-формате в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации. За проведением мероприятия наблюдали более 16 миллионов зрителей из 30 стран. Основные действия были перенесены организаторами с набережной Невы в акваторию Финского залива.

В этом году в Смольном приняли решение о проведении праздника в очном формате. Подробности не сообщаются.

Кроме того, летом состоится еще одно важное событие – Чемпионат Европы по футболу. Готовность Петербурга принять чемпионат была подтверждена УЕФА, однако об окончательном решении сообщат в апреле.