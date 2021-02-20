Подрядчик ответит за взрыв в Петро-Славянке максимальным штрафом

Виновник взрыва в Петро-Славянке получил максимально возможный штраф – 1 млн рублей. В результате взрыва газа погиб один человек.

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция вынесла решение в отношении Института «Стройпроект». Подрядчика обвинили в самовольных ремонтных работах, повлекших за собой смерть одного человека и разрушенное здание.

Напомним, в жилом доме в Петро-Славянке взорвался газ и погиб один человек. Было установлено, что причиной взрыва стало бурение скважины, при котором рабочие задели газопровод.

Кроме того, в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.