Петербуржец создал Clubhouse для Android

Бывший разработчик социальной сети «ВКонтакте» создал пиратскую версию набирающего популярность приложения Clubhouse. В версии для системы Android не работают уведомления, создание комнат и модерация.

Однако Григорий Клюшников утверждает, что созданная им версия позволяет присоединяться к комнатам и подписываться на профили людей. Любой желающий может сейчас скачать файл и установить эту версию.

Clubhouse набирает популярность по всему миру, в том числе и в России. Однако приложение работает только у владельцев айфонов. Несмотря на это, в соцсети уже зарегистрировалось более 8 млн человек. Владельцы андройдов ждут версию приложения доступные для их телефонов.