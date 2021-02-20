Муниципальное образование извинилось за ошибочную клевету на заведения Петербурга

Депутаты муниципального образования Санкт-Петербурга «Владимирский округ» принесли свои извинения заведениям на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» за то, что по ошибке внесли их в список недобросовестных.

Неделю назад чиновники составляли список общепитов, которые торгуют алкогольными напитками без лицензии.

«Мы также хотим извиниться перед ресторанами и барами, которые попали в наш список без лицензий по ошибке. Приносим извинения Avrora, Leonardo, «Шаурмито», Gods, Flor, Orthodox bar, «Огонек» за то, что включили вас в список баров без лицензий, это произошло по ошибке, а не со злым умыслом», — заявили в ведомстве.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в пятницу, 19 февраля, на пересечении улиц Думская и Ломоносова в Петербурге заркыли шаурмечную. В заведении были нарушены санитарно-эпидемиологические меры.