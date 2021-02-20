В Левашово собираются построить аэропорт

В Санкт-Петербурге в поселке Левашово собираются построить аэропорт. Деньги на строительство выделит российская энергетическая компания «Газпром» — 41 млрд рублей.

Пресс-служба компании сообщает, что постройка нового аэровокзала должна закончиться к концу осени 2024 года. В следующем году на эти же нужды компания направит 6,464 млрд рублей, а через год еще 25,159 млрд. В 2024 году «Газпром» планирует выделить 9,215 млрд рублей.

Аэропорт будет находиться на базе старого военного аэродрома в 12 км от «Лахта центра».

По завершении работ на аэродроме будут заниматься обслуживанием малых грузовых перевозок, а также чартерных рейсов и бизнес-авиации.