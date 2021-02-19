Титов сообщил, что проблема улицы Рубинштейна решена

Представители общепита и местные жители Центрального района нашли компромисс.

В пятницу, 19 февраля, Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России, сообщил о решении проблемы улицы Рубинштейна. От местных жителей в последние годы часто поступали жалобы по поводу неудобств, которые приносят заведения, расположенные на улице. Петербуржцы жаловались на шум, делавший их жизнь невыносимой.

Титов заявил, что в будущем места отдыха будут отделены от жилых дон. Примером подобного решения является пространство «Новой Голландии» или перспективная площадка на месте бывшего завода «Красный треугольник». Кроме того, в феврале на Рубинштейна установили несколько новых камер наружного видеонаблюдения.