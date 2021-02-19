На одну шаурмечную в Петербурге стало меньше

Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга сообщила, что в Центральном районе города снесли павильон с шавермой.

На пересечении улиц Ломоносова и Думская освободили земельный участок от шаурмечной из-за того, что владельцы заведения очень долго не платили деньги за аренду территории, а также накопили долг на общую сумму в 800 тысяч рублей.

Кроме того, забегаловке приписали нарушения по несоблюдению санитарно-эпидемиологических мер. К нарушениям представители комитета отнесли отсутствие QR-кодов, а также отсутствие масок у всего персонала.

В итоге директор общепита получил штраф в размере 250 тысяч рублей.