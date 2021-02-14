Полицейские Петербурга пресекли незаконную вечеринку подростков

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции обнаружили незаконную вечеринку в одном из клубов города. Заведение находится на набережной канала Грибоедова 7. Молодежь, находящуюся в клубе, хотели в дальнейшем использовать для массовой акции в центре Петербурга.

В ГУ МВД России по региону и Ленинградской области сообщила, что в настоящий момент проводятся мероприятия, которые направлены на установления круга лиц причастных к планированию использования людей в массовых акциях.

Полицейские узнали о заведении от помощника депутата Дмитрия Богданова Николая Соколова, которые в свою очередь узнали о большом количестве людей на вечеринке и спиртного.