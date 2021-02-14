Соседи «отблагодарили» хозяйку машины за парковку около входа в парадную

В Санкт-Петербурге в Калининском районе на улице Одоевского около дома №8, автолюбительница припарковала свой белый «Chevrolet» прямо около входа у парадной.

По словам одного из жильцов дома, женщина увидела, что площадка около парадной пустует, и решила занять это место. Автомобиль со знаком «Инвалид» простоял около входа в дом более часа.

Недовольный жилец решил проучить даму и во время прогулки с собакой кинул на лобовое стекло ее машины жестяную банку, а позже вернулся и высыпал туда же все содержимое мусорного пакета.

Водителем оказалась 35-летняя петербурженка, у которой за последние два года накопилось четыре штрафа, из которых один не оплачен.