Около 15% ресторанов не смогут открыться после снятия ограничений в Петербурге

Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, сообщил, что около 15% ресторанов не смогут открыться после снятия коронавирусных ограничений.

Уполномоченный по правам предпринимателей сообщил, что некоторым участникам рынка придется закрыться, чьи места займут более сильные бизнесмены.

Сообщается, что большинство предпринимателей жалуются на недостаточно прибыльную деятельность, а также на малое количество сотрудников, так как многие из них сменили место работы

Абросимов заявил, что Смольный на данный момент не собирается поддерживать малый бизнес в городе.